Parteien in Thüringen beraten über Verschiebung von Landtagswahl

Erfurt (AFP) - Wegen der Zuspitzung der Coronakrise wollen die Thüringer Regierungsparteien Linke, SPD und Grüne am Donnerstag (14.00 Uhr) mit der oppositionellen CDU über eine mögliche Verschiebung der für den 25. April geplanten Landtagswahl beraten. Die Spitzen der Landtagsfraktionen und Parteien kommen dazu in Erfurt zusammen.

Bodo Ramelow © AFP

Thüringen ist zusammen mit dem benachbarten Sachsen besonders von der grassierenden Pandemie betroffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag dort am Mittwoch bei 324 und damit höher als in allen anderen Bundesländern. Angesichts der dramatischen Situation wird dort seit einiger Zeit in Erwägung gezogen, die Wahl unter Umständen zu verschieben. Derzeit regiert eine Minderheitsregierung aus Linker, SPD und Grünen unter Regierungschef Bodo Ramelow (Linke).