Parteien setzen Sondierungsgespräche nach Bürgerschaftswahl in Hamburg fort

Hamburg (AFP) - Nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg setzen die Parteien am Montag ihre Sondierungsgespräche über mögliche künftige Koalitionen fort. Zunächst kommen die Spitzen von SPD und CDU zu einem Treffen zusammen (10.00 Uhr), anschließend ist ein zweites Gespräch zwischen SPD und Grünen geplant (14.30 Uhr). SPD und Grüne regieren bereits seit 2015 gemeinsam in der Hansestadt.

Hamburgs Bürgermeister Tschentscher © AFP

Ein neues Bündnis zwischen der SPD um den Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher und den Grünen mit der Zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank gilt als wahrscheinlichstes Szenario. Beide bezeichneten dies unter anderem im Wahlkampf als Wunschoption. Die SPD lud aber auch die CDU zu einem Gespräch ein. Die SPD hatte die Wahl vom 23. Februar mit 39,2 Prozent gewonnen, die Grünen wurden mit 24,2 Prozent zweitstärkste Kraft. Die CDU folgte mit 11,2 Prozent.