Ex-Republikaner will für Libertäre Partei antreten

Parteiloser US-Kongressabgeordneter Amash steigt ins Rennen ums Weiße Haus ein

Washington (AFP) - Der parteilose US-Kongressabgeordnete Justin Amash will knapp ein halbes Jahr vor den Präsidentschaftswahlen in den USA ins Rennen um das Präsidentenamt einsteigen. Er habe ein Sondierungskomitee eingesetzt, teilte Amash am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Ein solches Komitee ermöglicht es, frühzeitig Spenden für den Wahlkampf einzuwerben und Mitarbeiter anzustellen. Amash strebt nun nach eigenen Angaben die Nominierung als Kandidat der Libertarian Party (Libertären Partei) an.

Justin Amash im Mai 2019 © AFP

Der 40-jährige Kongressabgeordnete ist ein scharfer Kritiker von US-Präsident Donald Trump. Im vergangenen Sommer verließ er die Republikanische Partei und stimmte später für Trumps Amtsenthebung.

Amash hat keine Chancen auf einen Sieg, könnte als Präsidentschaftskandidat aber den Ausgang der US-Präsidentenwahl am 3. November beeinflussen, da ihn sowohl frustrierte Republikaner, als auch unzufriedene Demokraten unterstützen könnten. Trump strebt eine Wiederwahl an, die Demokratische Partei schickt den früheren Vizepräsidenten Joe Biden ins Rennen.