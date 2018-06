Delegierte bekennen sich zu offenen Grenzen und wenden sich gegen Abschiebungen

Parteitagsbeschluss soll Flüchtlings-Streit bei den Linken befrieden

Leipzig (AFP) - Ein Beschluss des Leipziger Parteitags soll die Wogen im Streit der Linken über die Flüchtlingspolitik glätten: Die Delegierten verabschiedeten am Samstag mit breiter Mehrheit einen Text, in dem die Partei weiter für "offene Grenzen" eintritt und Abschiebungen ablehnt. Parteichefin Katja Kipping zeigte sich zur Versöhnung mit ihrer Widersacherin, Fraktionschefin Sahra Wagenknecht, bereit. Sie mahnte zugleich ein Ende der öffentlichen Kontroverse über die Flüchtlingspolitik an.

Linken-Parteitag in Leipzig © AFP

Die Linke tritt weiterhin für legale Fluchtwege nach Deutschland und "offene Grenzen" ein, heißt es in dem Text, den die Parteiführung als Leitantrag eingebracht hatte. "Abschiebungen lehnen wir ab." Anstatt Familien auseinanderzureißen, sollten sie zusammengeführt werden, heißt es mit Blick auf den derzeit ausgesetzten Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutz.

Zudem müsse das Sterben im Mittelmeer und an den europäischen Außengrenze beendet werden. Ferner fordert die Linke in dem beschlossenen Leitantrag eine Bekämpfung der Fluchtursachen.

Kipping und Ko-Parteichef Bernd Riexinger sehen in dem Text die Beibehaltung der bisherigen Linie in der Flüchtlingspolitik. "Der Beschluss stärkt den Kurs der Parteiführung", sagte Riexinger der Nachrichtenagentur AFP am Rande des Parteitags. Kipping habe mit ihrer Rede vor den Delegierten das Angebot für eine solidarische Zusammenarbeit unterbreitet, aber zugleich deutlich gemacht, dass "Querschüsse" aufhören müssten.

Wagenknecht wirbt für Einschränkungen bei der Zuwanderung. Sie sieht den Leipziger Beschluss als Kompromiss, weil die Formulierung "offene Grenzen für alle Menschen", wie sie noch im Bundestagswahlprogramm gestanden hatte, jetzt nicht mehr enthalten ist. Wagenknecht vertritt aber auch die Auffassung, dass die jetzt beschlossene Formulierung noch keine Richtungsentscheidung ist. Die Debatte über die Flüchtlingspolitik dürfte daher weitergehen.

Kipping sprach in ihrer Rede vor den Delegierten explizit ihren Konflikt mit Wagenknecht an. Jeder müsse die Möglichkeit haben, sich in Sachfragen zu positionieren, sagte sie. "Aber hier muss sich niemand für eine Seite entscheiden. Denn wir sind alle Teil der Linken."

Zugleich rief Kipping ihre Partei auf, den Beschluss zur Flüchtlingspolitik künftig nicht öffentlich infrage zu stellen. Das sei "eine Frage des Respekts gegenüber den Delegierten". Sie erwähnte dabei ausdrücklich Ex-Partei- und Fraktionschef Oskar Lafontaine, der ebenso wie Wagenknecht für Begrenzungen bei der Zuwanderung wirbt.

Die Linke sei "das Kontrastprogramm zur autoritären Rechten", sagte Kipping weiter, und nannte in diesem Zusammenhang neben der AfD auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). "Es wäre fahrlässig, wenn wir diesen Rechtsruck unterschätzen", fügte sie hinzu. "Denn es bildet sich gerade der Bodensatz für einen neuen Faschismus."

Kipping und Riexinger stellen sich am Samstagnachmittag in Leipzig der Wiederwahl. Eine Kampfabstimmung wird bei der Wahl des neuen Bundesgeschäftsführers erwartet: Gegen den von der Parteiführung unterstützten Vize-Parteichef in Sachsen-Anhalt, Jörg Schindler, tritt der frühere Bundestagsabgeordnete Frank Tempel an.