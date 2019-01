Patriarch von Konstantinopel erkennt neue Orthodoxe Kirche der Ukraine an

Istanbul (AFP) - Der Ökumenische Patriarch von Konstantinopel wird am Samstag (09.00 Uhr) offiziell die Unabhängigkeit der neuen Orthodoxen Kirche der Ukraine anerkennen. Dazu wird Bartholomäus I. mit dem ukrainischen Metropoliten Epiphanius im Patriarchat in Istanbul ein Dokument über die Unabhängigkeit der neuen Kirche unterzeichnen. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko, der sich für die Anerkennung der neuen Kirche eingesetzt hatte, nimmt ebenfalls an der Zeremonie teil.

Poroschenko und Bartholomäus I. in Istanbul © AFP

Am Sonntag wird dann Bartholomäus I. beim orthodoxen Weihnachtsgottesdienst das Dokument feierlich überreichen. Als Patriarch von Konstantinopel ist er das Oberhaupt aller orthodoxen Kirchen. Im Dezember hatten sich zwei ukrainische Kirchen zur Orthodoxen Kirche der Ukraine zusammengeschlossen und damit den Weg für die Anerkennung durch Bartholomäus I. geebnet. In Moskau, dem die ukrainische Kirche bisher untersteht, stieß der Schritt auf heftigen Protest.