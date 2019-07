Aufforderung an US-Präsidenten beim G20-Gipfel

Peking: Xi drängte Trump zur Lockerung der Nordkorea-Sanktionen

Peking (AFP) - Chinas Staatschef Xi Jinping hat US-Präsident Donald Trump zur Lockerung der Nordkorea-Sanktionen aufgefordert. Xi habe die USA beim G20-Gipfel vergangene Woche gedrängt, "Flexibilität zu zeigen" und Nordkorea entgegenzukommen, sagte Chinas Außenminister Wang Yi am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Peking. Dazu gehöre auch die Lockerung der Sanktionen sowie eine "Lösung für die gegenseitigen Belange durch Dialog".

Trump und Kim auf nordkoreanischem Territorium © AFP

Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatten sich am Sonntag in der entmilitarisierten Zone zwischen Süd- und Nordkorea getroffen. Als erster US-Präsident in der Geschichte betrat er dabei auch nordkoreanischen Boden. Trump hatte Kim das Treffen am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka überraschend via Twitter angeboten.

Kim und Trump vereinbarten bei ihrem Treffen eine Wiederaufnahme der Verhandlungen über eine atomare Abrüstung Nordkoreas. In den Atomverhandlungen herrschte zuletzt Stillstand.

In der Woche zuvor war Xi zu einem Staatsbesuch nach Pjöngjang gereist. Experten wiesen darauf hin, dass auf Treffen zwischen Vertretern Nordkoreas und seines Verbündeten China in der Vergangenheit häufig diplomatische Fortschritte folgten.