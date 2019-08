Demonstration der Stärke inmitten von Handelsstreit mit USA und Hongkong-Protesten

Peking plant riesige Militärparade zum 70. Jahrestag der Volksrepublik

Peking (AFP) - China will den 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik mit einer riesigen Militärparade feiern. Dabei sollten in Peking erstmals einige der modernsten Waffensysteme des Landes gezeigt werden, kündigte die Armee am Donnerstag an. Die Demonstration der Stärke erfolgt inmitten eines erbitterten Handelsstreits zwischen China und den USA, des anhaltenden Territorialstreits mit den Nachbarländern und einer massiven Protestbewegung in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong.

Militärparade in Peking 2015 © AFP

Es wird davon ausgegangen, dass die Parade in Peking am 1. Oktober die größte in der Geschichte Chinas sein wird. An ihr sollen Soldaten und auch Zivilisten teilnehmen. Armeevertreter Cai Zhijun sagte bei der Vorstellung der Pläne: "Wir wollen betonen, dass diese Militärparade nicht gegen irgendein Land oder eine Region gerichtet ist oder bestimmten Ereignissen gilt." Der chinesischen Armee gehe es nicht um Aggression, sie sei vielmehr "der Sicherung des Weltfriedens und der regionalen Stabilität" verpflichtet.

Die Volksrepublik China wurde am 1. Oktober 1949 gegründet. Aus Anlass des 70. Geburtstages will auch Präsident Xi Jinping eine "bedeutende Rede" halten, wie ein Vertreter der Kommunistischen Partei mitteilte.