Sprecherin des US-Vizepräsidenten infiziert

Pence nicht in Corona-Quarantäne

Washington (AFP) - US-Vizepräsident Mike Pence hat sich trotz der Infektion von Mitarbeitern mit dem Coronavirus nicht in Quarantäne begeben. Pence sei negativ auf das Virus getestet worden und werde sich am Montag ins Weiße Haus zur Arbeit begeben, teilte ein Sprecher des Vizepräsidenten am Sonntag mit.

US-Vizepräsident Mike Pence © AFP

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass Pence-Sprecherin Katie Miller sowie ein Diener des Vizepräsidenten positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Danach hatten einige US-Medien berichtet, Pence werde sich in häusliche Quarantäne begeben.

Der oberste Virologe des Landes, Anthony Fauci, der das Weiße Haus im Kampf gegen die Pandemie berät, befindet sich im Gegensatz zu Pence seit dem Wochenende in häuslicher Isolation, obwohl auch er negativ auf das Virus getestet worden war. Fauci hatte ebenfalls Kontakt zu einem infizierten Regierungsmitarbeiter gehabt.