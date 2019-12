Reaktion auf Anschlag auf US-Stützpunkt in Florida

Pentagon stellt Ausbildung saudiarabischer Militärs in den USA vorübergehend ein

Washington (AFP) - Nach dem von einem saudiarabischen Soldaten verübten tödlichen Schusswaffenangriff auf einem US-Militärstützpunkt in Florida hat das Pentagon die Ausbildung von Militärs aus Saudi-Arabien auf US-Gebiet vorerst eingestellt. Während der kommenden zehn Tage sollten die Sicherheitsüberprüfungen von ausländischen Auszubildenden, welche in den Vereinigten Staaten Lehrgänge bei der US-Armee absolvieren, einer Revision unterzogen werden, erklärte das US-Verteidigungsministerium am Dienstag (Ortszeit).

Der 21-jährige Schütze Mohammed al-Schamrani © AFP

Der saudiarabische Leutnant Mohammed al-Schamrani hatte am Freitag auf dem Marinefliegerstützpunkt in Pensacola im Bundesstaat Florida in einem Unterrichtsgebäude um sich geschossen. Drei US-Militärs wurden getötet und acht weitere Menschen verletzt. Der Angreifer wurde bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet.

Der 21-jährige Schütze soll kurz vor dem Angriff ein Manifest im Onlinedienst Twitter veröffentlicht haben, in dem er die USA als "Nation des Bösen" anprangerte. Der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, Robert O'Brien, sprach von einem offenkundigen Terroranschlag. Allerdings müssten die Ermittlungen der Bundespolizei FBI abgewartet werden.

Im Rahmen der nun von US-Vizeverteidigungsminister David Norquist angeordneten Revision der Sicherheitschecks sollen den Pentagon-Angaben zufolge unter anderem alle derzeit von der US-Armee innerhalb der Vereinigten Staaten trainierten saudiarabischen Militärs erneut durchleuchtet werden. Diejenigen unter ihnen, die in der Pilotenausbildung sind, müssten vorerst am Boden bleiben, sagte ein Ministeriumsmitarbeiter.

Die USA und Saudi-Arabien arbeiten militärisch eng zusammen. In den Vereinigten Staaten werden jährlich hunderte von saudiarabischen Militärs ausgebildet.