73-Jähriger soll von Baukonzern Odebrecht Millionen erhalten haben

Perus Ex-Präsident Toledo wegen Korruptionsvorwürfen in den USA festgenommen

Washington (AFP) - Wegen Korruptionsvorwürfen ist der frühere peruanische Präsident Alejandro Toledo in den USA festgenommen worden. Das US-Justizministerium erklärte am Dienstag, damit sei auf ein Auslieferungsgesuch der peruanischen Regierung reagiert worden.

Alejandro Toledo im Jahr 2016 © AFP

Toledo wird in seiner Heimat vorgeworfen, vom brasilianischen Baukonzern Odebrecht Bestechungsgelder in Höhe von 20 Millionen Dollar erhalten zu haben. Im Gegenzug soll der Präsident der Jahre 2001 bis 2006 dem Unternehmen den Auftrag für den Bau einer Schnellstraße zwischen Peru und Brasilien verschafft haben.

Der in Kalifornien lebende Ex-Staatschef weist die Vorwürfe zurück. Das Auslieferungsverfahren gegen den 73-Jährigen könnte Monate dauern. Odebrecht soll in einer ganzen Reihe lateinamerikanischer Staaten Politiker bestochen haben, um an lukrative öffentliche Aufträge zu kommen.