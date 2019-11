Perus Oppositionsführerin Fujimori kommt aus Untersuchungshaft frei

Oberstes Gericht hebt Haft nach enger Abstimmung auf

Lima (AFP) - Das Oberste Gericht in Peru hat die Freilassung von Oppositionschefin Keiko Fujimori aus der Untersuchungshaft verfügt. Den mit einer knappen Mehrheit von vier zu drei Richterstimmen gefassten Beschluss verkündete Gerichtspräsident Ernesto Blume am Montag. Blume betonte zugleich, dass die Entscheidung keine Vorwegnahme des noch ausstehenden Urteils zu den Korruptionsvorwürfen gegen Fujimori darstelle. Es wurde erwartet, dass die Oppositionschefin im Verlauf der Woche das Gefängnis verlässt.

Fujimori hatte sich seit rund einem Jahr in Untersuchungshaft befunden. Ihr Mann, der US-Bürger Mark Vito, begrüßte die Entscheidung des Obersten Gerichts. "Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan, einer göttlichen Gerechtigkeit. Gott ist groß", sagte Vito, der vor knapp zwei Wochen vor dem Gefängnis in einen Hungerstreik getreten war. Dutzende Anhänger der Oppositionsführerin kamen vor dem Gefängnis zusammen, um die anstehende Freilassung der 44-Jährigen zu feiern.

Das Oberste Gericht hatte die Dauer der Untersuchungshaft für die einflussreiche Politikerin bereits im September von 36 auf 18 Monate halbiert. Fujimori soll in die weitverzweigte Korruptionsaffäre um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht verwickelt sein. Sie soll für den Wahlkampf 2011 etwa 1,2 Millionen Dollar erhalten haben.

Odebrecht soll in zahlreichen Ländern Südamerikas Millionen von Dollar an Bestechungsgeldern gezahlt haben, um sich öffentliche Aufträge zu sichern. Die Ermittlungen gegen den brasilianischen Bauriesen begannen 2014 und förderten nach und nach ein ausgeklügeltes System zur Zahlung von Schmiergeldern an Politiker, Parteien, Staatsbedienstete und Manager zutage.

Keiko Fujimoris Vater Alberto Fujimori hatte Peru von 1990 bis 2000 mit harter Hand regiert. 2007 wurde er der Bestechung, des mehrfachen Mordes, des Einsatzes von Todesschwadronen und anderer schwerer Menschenrechtsverbrechen für schuldig befunden und zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.