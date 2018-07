Weitere Änderungen im Staatsapparat sollen Korruption im Land eindämmen

Perus Staatschef plant Referendum über umfassende Justizreform

Lima (AFP) - Nach dem Bekanntwerden eines Korruptionsskandals in Perus Justiz und Behörden will Staatschef Martin Vizcarra den Bürgern eine umfassende Reform in einem Referendum zur Abstimmung vorlegen. Das Justizwesen in Peru sei "kollabiert", sagte Vizcarra am Samstag in Lima anlässlich des peruanischen Unabhängigkeitstages. Er werde daher einen "Referendumsverfahren für Justizreformen" auf den Weg bringen.

Perus Staatschef Martin Vizcarra © AFP

Vizcarra plant unter anderem eine Anti-Korruptionsstelle in der Justiz und Sanktionen gegen korrupte Richter. Gerichtsentscheidungen sollen transparenter werden. Überdies will der Staatschef die Verfassung ändern, um die Amtszeiten von Parlamentariern zu begrenzen und zu einem Zwei-Kammer-Parlament zurückkehren. Mit diesen Veränderungen wolle er die Korruption im Land "deutlich verringern", sagte Vizcarra. "Genug mit Straferlassen gegen Geld."

Anfang des Monats hatten die Rechercheplattform IDL-Reporteros und das Fernsehprogramm Panorama von Canal 5 anhand von Tonbandaufnahmen aufgedeckt, dass es in Peru weit verbreitet ist, sich bei Richtern für Geld ein mildes Urteil zu kaufen. Mehrere hochrangige Richter und Justizbeamte verloren daraufhin ihre Posten. Wegen des Skandals musste auch Justizminister Salvador Heresi zurücktreten.

Vizcarra, ein ausgebildeter Ingenieur, hat den Präsidentenposten erst vor vier Monaten übernommen, nachdem sein Amtsvorgänger, der Mitte-rechts-Politiker Pedro Pablo Kuczynski, wegen Korruptionsvorwürfen zurücktreten musste. Beobachter zweifeln, ob Vizcarra seine umfassenden Reformpläne umsetzen kann, weil er im Parlament keine starke Basis hat. Dort dominiert die rechte Partei von Keiko Fujimori, der Tochter des früheren Staatschefs Alberto Fujimori.