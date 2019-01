Anhebung von 3,05 auf 4,25 Prozent vorausgesagt

Pflegebeitrag muss laut Studie weiter steigen

München (AFP) - Der Beitrag zur Pflegeversicherung wird einer Untersuchung zufolge in einigen Jahren wieder steigen müssen. Die derzeit 3,05 Prozent würden in sechs Jahren nicht mehr reichen, heißt es in einer Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung, über die die "Süddeutsche Zeitung" am Mittwoch berichtete. Zwischen 2025 und 2045 werde der Beitrag auf 4,25 Prozent steigen. Beim aktuellen Durchschnittseinkommen von 3771 Euro brutto wären das im Monat mehr als 45 Euro zusätzlich.

Patientenschützer mahnen Verbesserungen bei würdevoller Sterbebegleitung an © AFP

In den Berechnungen geht das Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos dem Bericht zufolge davon aus, dass bis zum Jahr 2045 fünf Millionen Menschen in Deutschland Pflege benötigen. Im Jahr 2017 waren es demnach lediglich 3,3 Millionen.

Zugleich würden künftig weniger Menschen durch Angehörige gepflegt, da die Zahl der Kinder sinke und mehr Frauen arbeiten gingen. Die Studie sage daher voraus, dass im Jahr 2045 rund 28 Prozent der pflegebedürftigen Menschen in Altenheimen leben. Zu den teuersten Entwicklungen, die auf die Versichertengemeinschaft zukommen, gehörten deshalb auch die Löhne des Pflegepersonals.

Der Beitrag zur Pflegeversicherung war erst zum Jahreswechsel gestiegen. Für Versicherte mit Kindern erhöhte er sich von 2,55 auf 3,05 Prozent, für Kinderlose von 2,80 auf 3,30 Prozent. Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen den Beitrag jeweils zur Hälfte.

Stefan Etgeton von der Bertelsmann-Stiftung sagte der "Süddeutschen Zeitung", auf längere Sicht sei die Versorgung der Pflegebedürftigen nicht sicher - zumindest "wenn es bei den Rahmenbedingungen bleibt, die wir heute haben". Bald müsse die Politik deshalb über neue Finanzierungsmodelle für die Pflege nachdenken, etwa über Steuermittel.