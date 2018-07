Tausende Tote seit Dutertes Amtsantritt 2016

Philippinischer Präsident Duterte will harten Anti-Drogen-Kampf weiterführen

Manila (AFP) - Trotz internationaler Proteste will der philippinische Präsident Rodrigo Duterte seinen brutalen Anti-Drogen-Kampf weiterführen. "Der Kampf gegen illegale Drogen ist noch lange nicht vorbei", sagte Duterte am Montag bei seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation in der Hauptstadt Manila. Der Kampf bleibe so "unbarmherzig und abschreckend" wie an dem Tag, an dem er begann.

Proteste gegen Dutertes Politik © AFP

Seit Dutertes Amtsantritt im Jahr 2016 tötete die philippinische Polizei nach eigenen Angaben rund 4400 Menschen, die sie als Drogenkriminelle ausgemacht hatte. Menschenrechtsgruppen gehen davon aus, dass die Zahl mindestens dreimal so hoch ist. Während der Rede des philippinischen Staatschefs gingen tausende Menschen gegen seine Politik auf die Straße.