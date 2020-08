Indiens Premierminister Modi zu Feierlichkeiten erwartet

Pilgerort Ayodyha bereitet sich auf umstrittenen Spatenstich für Hindu-Tempel vor

Ayodhya (AFP) - Der nordindische Pilgerort Ayodhya hat sich am Dienstag auf eine umstrittene Zeremonie zur Grundsteinlegung eines Hindu-Tempels am Standort einer zerstörten Moschee vorbereitet. An den am Mittwoch beginnenden Feierlichkeiten nimmt auch Indiens hindu-nationalistischer Premierminister Narendra Modi teil. Das Oberste Gericht in Neu Delhi hatte den Bau des Hindu-Tempels im November genehmigt, was zu heftigen Protesten in der muslimischen Bevölkerung Indiens führte.

An den großangelegten Feierlichkeiten nimmt auch Premier Modi teil © AFP

Kritiker werfen Modi und seiner Bharatiya-Janata-Partei (BJP) vor, das laut Verfassung säkulare Indien in einen hindu-nationalistischen Staat verwandeln und die riesige muslimische Minderheit marginalisieren zu wollen. Der erste Spatenstich für den Hindu-Tempel lege auch den "Grundstein für eine ganz andere Struktur der indischen Verfassung", sagte der Experte Pratap Bhanu Mehta der Nachrichtenagentur AFP.

Die feierliche Zeremonie zum Baubeginn wird live im indischen Fernsehen übertragen. An mehreren Orten im Land sowie laut Medienberichten auch am berühmten Times Square in New York soll sie öffentlich auf großen Leinwänden gezeigt werden.

Zwar fällt die Zeremonie wegen der Corona-Pandemie kleiner aus als geplant. Es würden jedoch 135 "verehrte Heilige" sowie der Chef der militaristischen Dachorganisation der BJP, Mohan Bhogwat, erwartet, teilten die Veranstalter mit. Bhogwat und Modi sollen demnach gemeinsam auftreten.

In Ayodhya im Bundesstaat Uttar Pradesh stand eine mittelalterliche Moschee, die Hindu-Extremisten im Dezember 1992 zerstört hatten. Der Angriff löste damals schwere Zusammenstöße zwischen Hindus und Muslimen aus, bei denen mehr als 2000 Menschen getötet wurden, die meisten davon Muslime. Zwei Jahre später kam es im Bundesstaat Gujara erneut zu heftigen Ausschreitungen zwischen Muslimen und Hindus, bei denen mehr als tausend Menschen getötet wurden.

Hindus verehren den Ort als Geburtsort des Gottes Rama, der dort vor rund 7000 Jahren zur Welt gekommen sein soll. Sie glauben, dass die Moschee im 16. Jahrhundert an der Stelle eines Hindu-Tempels für Rama gebaut wurde.

Das Oberste Gericht Indiens hatte den Streit um den Standort der zerstörten Moschee Ende 2019 zugunsten der Hindus entschieden. Die Moschee soll nach dem Urteil an einem alternativen Standort wiederaufgebaut werden.