Rockmusiker warnt auch vor Trump und Bolsonaro

Pink-Floyd-Sänger Roger Waters nennt Boris Johnson einen "Soziopathen"

Venedig (AFP) - Pink-Floyd-Sänger Roger Waters sieht in dem britischen Premierminister Boris Johnson eine Gefahr für die Allgemeinheit. Er halte den konservativen Politiker für einen "herzlosen Soziopathen", sagte der britische Rockmusiker am Freitag in Venedig. Gleiches gelte für US-Präsident Donald Trump und den früheren italienischen Innenminister Matteo Salvini. Alle drei trügen "keine Liebe in ihren Herzen".

Pink-Floyd-Sänger Roger Waters © AFP

Johnson und Trump befänden sich ebenso wie Brasiliens ultrarechter Staatschef Jair Bolsonaro auf einer Mission, "um diesen schönen Planeten zu zerstören", fügte Waters hinzu. Den britischen Regierungschef Johnson bezeichnete der Sänger außerdem als einen "Clown, der sich für nichts anderes interessiert als dafür, wie er Macht erlangen kann".

Waters rief dazu auf, sich den "neoliberalen und neofaschistischen Kräften" entgegenzustellen. Andernfalls werde von der Welt nichts mehr übrig bleiben für "unsere Kinder und deren Kinder". Der 76-jährige Musiker stellte beim Filmfestival in Venedig einen Film über seine jüngste Welttour vor.