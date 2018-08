Trump schickt Brief an Nordkoreas Machthaber

Pjöngjang kritisiert US-Aufruf zur Beibehaltung von Sanktionen gegen Nordkorea

Singapur (AFP) - Der Aufruf der USA, den Druck auf Nordkorea durch Sanktionen voll aufrecht zu erhalten, ist in Pjöngjang auf deutliche Kritik gestoßen. Der nordkoreanische Außenminister Ri Yong Ho sagte am Samstag beim Regionalforum des südostasiatischen Staatenverbands Asean in Singapur, sein Land sei "fest entschlossen", das im Juni unterzeichnete Abkommen zur atomaren Abrüstung Nordkoreas umzusetzen. Daher sei die Sanktionsforderung von US-Außenminister Mike Pompeo "alarmierend".

Pompeo und Ri in Singapur © AFP

Mit dieser Haltung würden die USA zum "Alten zurückkehren" - weit entfernt von den Absichten ihrer eigenen Führung, kritisierte Ri. Pjöngjang habe seit der Vereinbarung vom Juni zur "Denuklearisierung" Nordkoreas Maßnahmen zur Vertrauensbildung ergriffen. Dazu gehöre der Stopp von Atom- und Raketentests ebenso wie die "Zerstörung eines atomaren Testgeländes".

Anstatt positiv darauf zu reagieren erhebe Washington seine Stimme und fordere die Beibehaltung der Strafmaßnahmen. Als "äußerst unangebracht" bezeichnete Ri die Aufforderung der USA an andere Staaten, im September keine ranghohen Delegationen zu den Feierlichkeiten aus Anlass des 70. Jahrestags der Staatsgründung nach Pjöngjang zu entsenden.

US-Außenminister Mike Pompeo hatte zuvor in Singapur dazu aufgerufen, den diplomatischen und wirtschaftlichen Druck auf Pjöngjang beizubehalten. Dies sei notwendig, um Nordkoreas "endgültige, vollständig überprüfte Denuklearisierung" zustande zu bringen. Er sei "optimistisch, dass wir das erledigt bekommen", sagte der Ex-CIA-Direktor.

Er habe andere Staaten aufgefordert, die vom UN-Sicherheitsrat gegen Nordkorea verhängten Sanktionen strikt umzusetzen, sagte Pompeo. Dabei erwähnte er Russland, das Berichten zufolge gegen die Strafmaßnahmen verstoßen soll. China - einer der wenigen Verbündeten Nordkoreas - habe zugesagt, die Maßnahmen durchzusetzen.

Als sich die Spitzendiplomaten aus 26 Staaten und der Europäischen Union zu einem Gruppenfoto aufstellten, schüttelten sich Pompeo und Ri die Hand, lächelten und wechselten einige Worte. Heather Nauert, Sprecherin des US-Außenministeriums, sagte, Pompeo habe sich für ein baldiges weiteres Treffen der beiden Politiker ausgesprochen. Ri habe darauf geantwortet, es stünden "viele produktive Gespräche" an.

Die US-Delegation übergab Ri am Rande des Treffens ein Schreiben von US-Präsident Donald Trump für den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un. Zuvor hatte Trump nach Angaben des Weißen Hauses vom Donnerstag einen neuen Brief von Kim erhalten. Zum Inhalt des Briefs aus Pjöngjang äußerte sich Trumps Sprecherin, Sarah Sanders, nicht. Die "anhaltende Korrespondenz" zwischen dem US-Präsidenten und Kim knüpfe an das Gipfeltreffen der beiden vom Juni in Singapur an und ziele darauf ab, die dort "gemachten Zusagen voranzutreiben".

In einem Bericht von UN-Experten an den US-Sicherheitsrat hieß es unterdessen, Nordkorea habe sein Atomwaffen- und Raketenprogramme nicht gestoppt und umgehe die ihm auferlegten harten Strafmaßnahmen. Es verstoße ferner durch die "massive Steigerung" illegaler Importe von Ölprodukten von Schiff zu Schiff über nordkoreanische Tanker weiterhin gegen die Resolutionen des Sicherheitsrats.

Die Experten verwiesen außerdem auf Verletzungen des Verbots zur Ausfuhr von Kohle, Eisen und anderen Waren, wodurch die Regierung von Kim Jong Un mehrere Millionen Dollar eingenommen habe. Die im vergangenen Jahr verabschiedeten Sanktionen seien so "unwirksam" geblieben.

Nordkorea habe überdies versucht, Kleinwaffen und leichte Waffen und andere Rüstungsgüter nach Libyen, in den Jemen und in den Sudan zu liefern. Die Finanzsanktionen gehören dem Bericht zufolge zu den "am schwächsten umgesetzten" und von Nordkorea "am aktivsten umgangenen" Strafmaßnahmen. Nordkoreanische Diplomaten hätten dabei eine wesentliche Rolle gespielt, indem sie zahlreiche Bankkonten im Ausland einrichteten.