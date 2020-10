Plexiglas soll bei TV-Duell zwischen Harris und Pence für Corona-Schutz sorgen

Washington (AFP) - Eine Scheibe aus Plexiglas soll beim TV-Duell der US-Vize-Präsidentschaftskandidaten am Mittwoch die Demokratin Kamala Harris und den Republikaner Mike Pence trennen - und das Corona-Ansteckungsrisiko verringern. Die Scheibe werde auf der TV-Duell-Bühne in Salt Lake City aufgestellt werden, sagte ein Mitarbeiter in Harris' Wahlkampfteam am Montag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP. Medienberichten zufolge soll Pence gegen die Maßnahme gewesen sein.

US Senator Kamala Harris, the Democratic vice presidential nominee, will debate Vice President Mike Pence on October 7, 2020, with a pane of plexiglass between them to help prevent the spread of coronavirus