Ehemaliger Landeschef von Sachsen-Anhalt verlässt Partei

Poggenburg tritt aus AfD aus

Berlin (AFP) - Sachsen-Anhalts ehemaliger AfD-Landeschef André Poggenburg ist aus der Partei ausgetreten. Poggenburg habe seinen Austritt aus der AfD am Donnerstag per E-Mail erklärt, sagte ein Sprecher des Bundesverbands der Nachrichtenagentur AFP. Zu den Gründen des Austritts machte der Sprecher keine Angaben.

André Poggenburg © AFP

Poggenburgs ehemaligem Landesverband sei das Austrittsschreiben am späten Donnerstagabend noch nicht vorgelegen, sagte Matthias Kleiter, Leiter der Landesgeschäftsstelle. "Der Austritt ist in Sachsen-Anhalt noch nicht erfasst."

Poggenburg war im vergangenen März von seinen Ämtern als AfD-Landes- und Fraktionschef von Sachsen-Anhalt zurückgetreten. Zuvor hatte er in einer Aschermittwochsrede Mitglieder der Türkischen Gemeinde in Deutschland als "Kümmelhändler" und "Kameltreiber" diffamiert. Medienberichten zufolge plant er die Gründung einer neuen Gruppierung namens "Die Nationalkonservativen", mit der er unzufriedene AfD-Mitglieder vom rechten Flügel vereinen will.