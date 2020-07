Polen bestimmen am Sonntag nächsten Präsidenten in Stichwahl

Warschau (AFP) - In Polen treten am Sonntag der konservative Amtsinhaber Andrzej Duda und sein liberaler Herausforderer Rafal Trzaskowski zur Stichwahl um das Präsidentenamt (07.00 bis 21.00 Uhr) an. Die Wahl dürfte für die regierende nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) zur Zitterpartie werden. Laut Umfragen ist mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Duda und Trzaskowski zu rechnen.

Wahlplakate in Warschau © AFP

Für die nationalkonservative PiS ist die Präsidentenwahl von großer Bedeutung. Ein Sieg des ihr nahestehenden Amtsinhabers Duda dürfte ihre Vormachtstellung mindestens bis zur Parlamentswahl 2023 festigen. Sollte sich hingegen der Warschauer Bürgermeister Trzaskowski von der liberalen Bürgerplattform (PO) durchsetzen, wäre dies aus Sicht der PiS ein schlechtes Vorzeichen für die nächste Parlamentswahl.