Präsident Duda beschwört "einzige historische Wahrheit" des Holocausts

Polen gedenkt des Aufstands im Warschauer Ghetto vor 75 Jahren

Warschau (AFP) - Polens Präsident Andrzej Duda hat am Donnerstag der Juden gedacht, die vor 75 Jahren am Aufstand im Warschauer Ghetto beteiligt waren. "Sie haben sich stolz erhoben, Waffen in den Händen, um den Deutschen zu zeigen, dass Juden nicht so einfach besiegt werden", sagte Duda bei einer Gedenkfeier am Ghetto-Ehrenmal im Warschau. Gleichzeitig wies der Präsident eine polnische Beteiligung am Holocaust zurück.

Polen gedenkt Aufstand im Warschauer Ghetto © AFP

Er sei "fest davon überzeugt", dass sowohl für Polen, als auch polnische Juden eine "einzige historische Wahrheit" sehr wichtig sei, sagte Duda. Er verwies auf die Hilfe, welche die Kämpfer im Ghetto von der polnischen Bevölkerung bekommen hätten. Deshalb seien Behauptungen über eine Mitverantwortung des polnischen Staates für den Holocaust verletzend für Polen und polnische Juden.

Am 19. April 1943 hatten hunderte Juden im Warschauer Ghetto entschieden, sich gegen die Nationalsozialisten zur Wehr zu setzen. Zuvor hatten die Nazis mit Deportationen der Ghetto-Bewohner in das Vernichtungslager Treblinka begonnen. Die Kämpfe dauerten bis zum 16. Mai. Es gab nur wenige tausend Überlebende.

Der polnische Präsident schien mit seiner Rede das im vergangenen Monat in Kraft getretene polnische Holocaust-Gesetz rechtfertigen zu wollen. Es stellt unter anderem unter Strafe, der "polnischen Nation oder dem polnischen Staat" eine Mitschuld an den Nazi-Verbrechen zu geben. Das Gesetz wurde von Israel und von jüdischen Organisationen scharf kritisiert. Eine Sorge ist, dass Holocaustüberlebende sich mit ihren Aussagen strafbar machen könnten.

Israels Botschafterin in Polen, Anna Azari, vermied das Thema bei der Gedenkfeier und erinnerte stattdessen an die Gründung des israelischen Staats vor 70 Jahren.

Zeitgleich zur offiziellen Gedenkfeier hatten antifaschistische Organisationen zu einem Marsch durch Warschau aufgerufen. Mit jiddischen Liedern protestierten mehrere hundert Menschen gegen die politische Vereinnahmung des Gedenkens.