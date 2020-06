Polen öffnet am Samstag seine Grenzen für Reisende aus EU-Staaten

Warschau (AFP) - Polen öffnet am Samstag seine Grenzen für Reisende aus EU-Staaten wieder. Für Nicht-EU-Staaten gilt die Regelung vorerst nicht, weil nach Ansicht der Regierung in einigen Staaten insbesondere in Lateinamerika und Nordamerika die Lage immer noch besorgniserregend ist.

Fieberkontrollen bei aus Deutschland rückkehrenden Polen © AFP

In Polen haben sich bisher nach Angaben der Johns Hopkins Universität mehr als 28.500 Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert, 1222 Menschen starben an den Folgen der Infektion. Warschau hatte relativ früh Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie verhängt. Dies könnte die relativ geringe Sterberate in dem Land mit 38 Millionen Einwohnern erklären. Polen hatte Ende Mai mit der Lockerung seiner Corona-Restriktionen begonnen.