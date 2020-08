Schritt erfolgt ohne Angabe von Gründen

Polens Außenminister Czaputowicz zurückgetreten

Warschau (AFP) - Polens Außenminister Jacek Czaputowicz ist zurückgetreten. Schon in der Vergangenheit habe Czaputowicz erklärt, dass die Zeit nach der Präsidentschaftswahl der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel an der Spitze seines Ministeriums sei, erklärte das Außenamt am Donnerstag laut der Nachrichtenagentur PAP. Zu den konkreten Gründen äußerte sich das Ministerium nicht. Die Präsidentschaftswahl im Juli hatte der regierungsnahe nationalkonservative Amtsinhaber Andrzej Duda gewonnen.

Jacek Czaputowicz am 11. August in Riga © AFP

Czaputowicz sei überzeugt, dass sein Nachfolger die derzeitige Regierungslinie beibehalten werde und die "Stärkung der polnischen Position auf der internationalen Bühne fördern wird", hieß es laut PAP weiter aus dem Ministerium. Czaputowicz hatte die Leitung des Ministeriums 2018 übernommen.

Der Rücktritt Czaputowiczs erfolgt inmitten der diplomatischen Bemühungen Polens um eine Beilegung der politischen Krise im Nachbarland Belarus. Polen und die baltischen Länder hatten nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Belarus angeboten, zwischen dem autoritär regierenden Präsidenten Alexander Lukaschenko und der Protestbewegung zu vermitteln.

Am Mittwoch hatte Czaputowicz die belarussischen Oppositionspolitiker Veronika und Waleri Zepkalo empfangen und der belarussischen Zivilgesellschaft die "Unterstützung" seines Landes zugesichert.

Erst am Dienstag war in Polen der Gesundheitsminister Lukasz Szumowski zurückgetreten. Szumowski wurden schwere Versäumnisse in der Corona-Pandemie vorgeworfen. Für seinen Rücktritt hatte er aber persönliche Gründe angeführt.