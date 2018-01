Czaputowicz bei Antrittsbesuch in Berlin von Gabriel empfangen

Polens Außenminister: Frage der Kriegsreparationen kein "Hindernis" in Beziehungen

Berlin (AFP) - Der neue polnische Außenminister Jacek Czaputowicz hält die Frage der Kriegsreparationen derzeit nicht für ein "Hindernis" in den deutsch-polnischen Beziehungen. Die Diskussion über die Forderung Polens nach Entschädigungszahlungen solle auf "Expertenbasis" geführt werden, sagte Czaputowicz am Mittwoch nach einem Treffen mit Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) in Berlin. Gabriel entgegnete, aus Sicht der Bundesregierung gebe es "keinen Anlass", über Reparationszahlungen zu reden.

Polens neuer Außenminister Czaputowicz (l.) bei seinem Treffen mit Gabriel © AFP

Rechtlich sei die Frage der Kriegsreparationen aus deutscher Sicht "völlig geklärt, und zwar auch durch eine Entscheidung einer polnischen Regierung nach dem Zusammenbruch des Kommunismus", sagte Gabriel. Er könne aber auch "nicht ignorieren, dass es in Polen eine Debatte gibt", fügte der Außenminister hinzu. Vielleicht sei es eine Idee, "mal Wissenschaftler mit der Frage zu befassen". Einen konkreten Plan dafür gebe es bisher aber nicht.

Die Debatte über Reparationsforderungen hatte Polens starker Mann, der Vorsitzende der rechtsnationalen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS), Jaroslaw Kaczynski, im Sommer angestoßen. Er warf Deutschland vor, sich seiner Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg zu entziehen.

Czaputowiczs Vorgänger Witold Waszczykowski hatte die polnischen Forderungen auf etwa 840 Milliarden Euro beziffert, wobei er auch eine Höhe von einer Billion Euro für denkbar erklärte. Der polnische Präsident Andrzej Duda und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatten sich im September bei einem Treffen für eine "ruhige Diskussion" über das Thema Reparationen ausgesprochen.

Beim Antrittsbesuch des polnischen Chefdiplomaten in Deutschland standen neben den bilateralen Beziehungen auch europapolitische Fragen auf der Agenda. Wegen umstrittener Justizreformen in Polen sind die Beziehungen zwischen Brüssel und Warschau derzeit äußerst angespannt. Im Dezember beantragte die EU-Kommission ein Strafverfahren gegen Polen, das bis zum Entzug von Stimmrechten auf EU-Ebene führen kann.

Eine Regierungsumbildung in der vergangenen Woche, bei der unter anderem Czaputowicz zum Außenminister ernannt wurde, wurde aber als Signal gewertet, dass Polen die Beziehungen zur EU wieder verbessern will. Czaputowicz hat versichert, den Konflikt um die Justizreformen im "Dialog" lösen zu wollen.