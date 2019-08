Vorgänger Kuchcinski wegen Flugkosten-Skandals zurückgetreten

Polens bisherige Innenministerin Witek zur Parlamentspräsidentin gewählt

Warschau (AFP) - Die bisherige polnische Innenministerin Elzbieta Witek ist zur neuen Parlamentspräsidentin gewählt worden. Die Kandidatin der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) erhielt am Freitag im Parlament von Warschau 245 von 419 Stimmen. Auf die Kontrahentin Malgorzata Kidawa-Blonska, die von der oppositionellen Bürgerplattform (PO) unterstützt wurde, entfielen 135 Stimmen.

Kaczynski gratuliert Witek zur Wahl © AFP

Nach einem Geschichtsstudium an der Universität Breslau wurde Witek Leiterin einer Grundschule. Seit 2001 gehört sie der PiS-Partei an, die von Jaroslaw Kaczynski geleitet wird. Witek wurde 2005 erstmals für die PiS ins Parlament gewählt, war zeitweise PiS-Parteisprecherin und Ministerin ohne Geschäftsbereich, am 4. Juni trat sie das Amt der Innenministerin an.

Der bisherige Parlamentspräsident Marek Kuchcinski hatte am Donnerstag angekündigt, er werde sein Amt niederlegen. Er zog damit die Konsequenz aus einem Skandal um seine Privatreisen mit Regierungsflugzeugen. Der Skandal kam für die PiS zu einem ungünstigen Zeitpunkt, weil für den 13. Oktober Parlamentswahlen angesetzt sind. Die PiS war 2015 an die Macht gekommen und hatte damals unter anderem versprochen, Machtmissbrauch zu bekämpfen.