Mit ihrem Schutz beauftragter Polizist getötet

Polizei: Zwei kubanische Ärzte mutmaßlich von Shebab-Islamisten in Kenia entführt

Nairobi (AFP) - In Kenia sind nach Angaben aus Polizeikreisen zwei kubanische Ärzte von mutmaßlichen Mitgliedern der islamistischen Shebab-Miliz entführt worden. Der mit ihrem Schutz beauftragte Polizist sei getötet worden, verlautete am Freitag von Seiten der Polizei.

Empfang kubanischer Ärzte in Kenia © AFP

Die Ärzte und der Polizist seien am Freitagmorgen in Mandera im Nordosten Kenias attackiert worden. Die Vorgehensweise und die Tatsache, dass sich die Entführer auf den Weg in Richtung der somalischen Grenze gemacht hätten, ließen auf eine Täterschaft der Shebab schließen.

Die somalische Shebab-Miliz hat in der Vergangenheit mehrfach Ausländer, darunter etwa Journalisten und Entwicklungshelfer, entführt und für Lösegeldforderungen festgehalten - einige davon über Jahre. Im Nachbarland Kenia hat die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbundene Gruppe zudem wiederholt Anschläge verübt.