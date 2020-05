Früherer Richter erhebt schwere Anschuldigungen gegen rechtsextremen Staatschef

Polizei befragt Brasiliens Ex-Justizminister Moro zu Vorwürfen gegen Bolsonaro

Curitiba (AFP) - Brasiliens Ex-Justizminister Sergio Moro ist wegen der von ihm erhobenen Anschuldigungen gegen Präsident Jair Bolsonaro von der Polizei befragt worden. Moro traf am Samstag am Sitz der Bundespolizei in der Stadt Curitiba ein, wie AFP-Journalisten berichteten. Vor dem Gebäude versammelten sich Anhänger und Gegner des rechtsradikalen Staatschefs Bolsonaro, die sich gegenseitig beschimpften. Die Polizei musste die beiden Gruppen voneinander trennen.

Polizeiaufgebot vor Ankunft Moros © AFP

Der in Brasilien hoch angesehene Ex-Anti-Korruptionsrichter Moro war in der vergangenen Woche im Zusammenhang mit der Entlassung des bisherigen Bundespolizeichefs zurückgetreten. Er warf Bolsonaro vor, mit der Entfernung des Polizeichefs politischen Einfluss auf die Behörde nehmen zu wollen.

Bolsonaro habe ihm gesagt, dass er den entlassenen Polizeichef durch jemanden ersetzen wolle, "die er persönlich kennt und die er anrufen könnte, um Informationen zu laufenden Ermittlungen zu erhalten", erklärte Moro nach seinem Rücktritt. Die Bundespolizei ist unter anderem für Ermittlungen gegen Bolsonaros Söhne zuständig.

Ein Richter am Obersten Gericht des Landes wies die Bundespolizei Anfang der Woche an, Moros explosive Vorwürfe zu untersuchen. Die Untersuchung könnte den Weg zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Bolsonaro ebnen.

Der Präsident beschimpfte seinen Ex-Minister am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter als "Judas". Moro hatte am Freitag angekündigt, er werde seine Anschuldigungen während der Befragungen durch die Polizei mit Beweisen untermauern.