Kohlegegner hatten leerstehende Gebäude besetzt - Immobilien gehören RWE

Polizei beginnt mit Räumung besetzter Häuser am Tagebau Hambach

Aachen (AFP) - Die Polizei geht weiter gegen Aktivisten im rheinischen Braunkohlerevier vor. Nach der Auflösung eines Protestcamps am Mittwoch begannen Beamte am Donnerstagmorgen in Kerpen-Manheim mit der Räumung von nicht mehr bewohnten Häusern, die von Kohlegegnern besetzt worden waren. Wie die Aachener Polizei weiter mitteilte, kamen die Besetzer der Aufforderung zum freiwilligen Verlassen der Häuser nicht nach.

Polizeieinsatz gegen Hausbesetzer in Kerpen-Manheim © AFP

Der Ort Manheim soll dem Braunkohletagebau Hambach weichen. Eigentümer der von Aktivisten besetzten Immobilien ist der Energiekonzern RWE. Die RWE Power AG hatte laut Polizei in der vergangenen Woche Strafantrag gegen die Besetzer wegen Hausfriedensbruchs gestellt.

Bereits am Mittwochabend hatten Polizisten das Protestcamp auf einem früheren Sportplatz in Kerpen-Manheim aufgelöst. Dabei wurden die Personalien von 109 Aktivisten festgestellt, ihnen droht ein Verfahren wegen Hausfriedensbruchs.

Das Aktionsbündnis "Ende Gelände" hatte auf dem Gelände, das RWE gehört, ein Zeltcamp errichtet. "Die Errichtung dieses Camps ist rechtswidrig", erklärte die Polizei. RWE stellte einen Strafantrag.