49-Jähriger stört sich an Küssen - Im Streit mit Fackel zugeschlagen

Polizei ermittelt nach schwulenfeindlicher Attacke in Bremer Club

Bremen (AFP) - In Bremen ermittelt die Polizei nach einem mutmaßlich schwulenfeindlichen Übergriff. Wie die Beamten am Mittwoch in der Hansestadt mitteilten, ärgerte sich ein 49-Jähriger am späten Freitagabend in einem Club darüber, dass ein 38-Jähriger mit seinem Freund tanzte und diesen küsste. Es kam zu einem Streit, bei dem der 49-Jährige dem 38-Jährigen eine Fackel gegen den Kopf schlug.

Nachdem beide Männer aus dem Lokal geworfen worden waren, soll der 38-Jährige nach Erkenntnissen der Polizei dem Angreifer wiederum einen Schlag in den Nacken versetzt haben. Auch im Beisein der hinzugerufenen Polizisten habe sich der 49-Jährige "abfällig über Homosexuelle" geäußert, erklärten die Beamten. Beide Männer wurden leicht verletzt, lehnten eine Behandlung durch den Rettungsdienst allerdings ab. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.