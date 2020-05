Erneut Proteste trotz Ausgangssperre

Polizei in Minneapolis setzt Tränengas gegen Demonstranten ein

Minneapolis (AFP) - In Minneapolis ist die Polizei mit Tränengas gegen Demonstranten vorgegangen, die trotz einer nächtlichen Ausgangssperre erneut gegen Rassismus protestiert haben. Beamte in schwerer Montur versuchten in der Nacht zum Sonntag, die Menge von einer Polizeiwache zurückzudrängen, wie ein AFP-Fotograf berichtete.

Demonstranten knien an der Stelle, wo George Floyd starb © AFP

Nach dem Tod des Schwarzen George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz war es in Minneapolis in den vergangenen Nächten zu schweren Ausschreitungen gekommen. Die Proteste weiteren sich auf weitere Städte in den ganzen USA aus.

Am Samstagabend galten in zahlreichen Städten Ausgangssperren, darunter Los Angeles, Philadelphia und Atlanta.

Floyd war am Montag bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis gestorben, nachdem ein weißer Polizist ihm minutenlang sein Knie in den Nacken gedrückt hatte. Ein Video des Vorfalls löste US-weit Entsetzen aus. Der Polizist wurde inzwischen festgenommen, ihm wird Totschlag und fahrlässige Tötung vorgeworfen.