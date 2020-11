Erster Einsatz von umstrittenem Paragraphen seit fast drei Jahren

Polizei in Thailand lädt pro-demokratische Aktivisten wegen Majestätsbeleidigung vor

Bangkok (AFP) - In Thailand hat die Polizei zwölf pro-demokratische Aktivisten vorgeladen, denen die Beleidigung der Königsfamilie zur Last gelegt wird. Unter den vorgeladenen Aktivisten seien die Anwälte Anon Numpha und Panupong Jaadnok sowie die prominenten Anführer der Studentenproteste, Panusaya Sithijirawattanakul und Parit Chiwarak, teilten Menschenrechtsanwälte am Mittwoch mit. Damit kommt zum ersten Mal seit fast drei Jahren wieder ein umstrittener Paragraph zum Einsatz, der drakonische Strafen bei Majestätsbeleidigung vorsieht.

Die Proteste werden vor allem von Studenten angeführt © AFP

Ministerpräsident Prayut Chan-O-Cha hatte der Justiz vergangene Woche grünes Licht dafür gegeben, den Paragraphen zur Majestätigsbeleidigung auch auf Demonstranten anzuwenden, die seit Wochen gegen die Regierung auf die Straße gehen und eine Verfassungsreform fordern. Den Protest-Anführern könnten nun bis zu 15 Jahre Haft drohen.

Der von der Polizei vorgeladene Studentenanführer Parit sagte der Nachrichtenagentur AFP, er habe "kein bisschen Angst". Er gehe davon aus, dass die polizeiliche Vorladung an die Aktivisten dazu führen werde, dass sich an einer angekündigten Demonstration am Mittwoch noch mehr Menschen beteiligen würden. "Heißt das, die Monarchie hat einen totalen Krieg gegen die Bevölkerung angefangen?", fragte er mit Blick auf den Paragraphen 112 des thailändischen Strafrechts, der die Majestätsbeleidigung regelt. Der Paragraph verbietet faktisch jede Kritik am Königshaus und der Monarchie. Verstöße werden mit mindestens drei Jahren Haft geahndet.

Ursprünglich hatte die Protestbewegung für diesen Mittwoch eine Demonstration vor dem Sitz der Vermögensverwaltung der thailändischen Krone angekündigt. In der Nacht zum Mittwoch kündigte sie dann aber die Verlegung der Kundgebung vor das Hauptquartier der Siam Commercial Bank an, zu deren Haupteignern König Maha Vajiralongkorn gehört. Damit sollten Zusammenstöße mit königstreuen Gegendemonstranten verhindert werden.

Die Spannungen zwischen den pro-demokratischen Demonstranten und Anhängern der Monarchie sowie der Polizei in der Hauptstadt Bangkok hatten sich zuletzt zugespitzt. Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen in der vergangenen Woche waren mehr als 50 Menschen verletzt worden, davon sechs durch Schüsse.

Die hauptsächlich von Studenten angeführten Proteste in Thailand dauern bereits seit Juli an. Die Demonstranten fordern eine Reform der 2017 vom Militär geschriebenen Verfassung sowie den Rücktritt von Regierungschef Prayut. Ein Teil der Protestbewegung verlangt aber auch eine Reform der Monarchie - lange ein Tabu in Thailand.