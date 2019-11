1422 Beamte beteiligt - Innenminister Maier: "Hervorragendes Ergebnis"

Polizei in Thüringen vollstreckt in dreitägiger Aktion 475 offene Haftbefehle

Erfurt (AFP) - Die Polizei in Thüringen hat in einer großangelegten Aktion binnen drei Tagen 475 offene Haftbefehle gegen 365 Gesuchte vollstreckt, darunter 17 von zuvor 21 offenen Haftbefehlen gegen rechtsextreme Straftäter. An der Polizeiaktion von Dienstag bis Donnerstag waren 1422 Beamte beteiligt, wie die Landespolizei am Freitag mitteilte. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) wertete den Einsatzverlauf als "hervorragendes Ergebnis entschlossenen polizeilichen Handelns".

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) © AFP

An der gebündelten Polizeiaktion nahmen Kräfte aller Landespolizeiinspektionen, der Autobahn- und Bereitschaftspolizei sowie des Landeskriminalamts teil. Die Mehrzahl der nun vollstreckten Haftbefehle betraf die Vollstreckung von Ordnungswidrigkeiten, den Straftatbestand der Leistungserschleichung sowie niedrigschwellige Vergehenstatbestände. Allerdings zählten auch Betäubungsmitteldelikte, Bandendiebstahl, Vergewaltigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu den Haftbefehlsgründen.