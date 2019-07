Regierungsgegnern drohen bis zu zehn Jahre Haft

Polizeivertreter: Hongkong klagt 44 Demonstranten wegen Randalen an

Hongkong (AFP) - Nach den zunehmend heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizisten erhebt Hongkong einem Polizeivertreter zufolge Anklage gegen 44 festgenommene Demonstranten. "Wir sind derzeit dabei, die Anklagen vorzunehmen", sagte der ranghohe Beamte am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Aktivisten müssen sich demnach wegen des Vorwurfs der Randale vor Gericht verantworten und sollten am Mittwoch vor Gericht erscheinen. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen bis zu zehn Jahre Haft.

Demonstranten in Hongkong © AFP

Die überwiegend friedlichen Massenproteste gegen die von Peking eingesetzte Regierung in Hongkong dauern bereits seit zwei Monaten an. Der Unmut der Bevölkerung hatte sich an einem inzwischen auf Eis gelegten Auslieferungsgesetz entzündet, das erstmals Überstellungen an Festland-China ermöglicht hätte. Mittlerweile haben sich die Proteste ausgeweitet: Die Demonstranten fordern demokratische Reformen, ein allgemeines Stimmrecht und den Rücktritt von Regierungschefin Carrie Lam.

Die chinesische Regierung hatte am Montag bei einer seltenen Pressekonferenz eine Bestrafung der "wenigen Radikalen" gefordert, die Umsetzung aber den Behörden der Sonderverwaltungszone überlassen.