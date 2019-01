US-Außenminister hält Rede in Kairo

Pompeo: USA werden weiter an Vertreibung aller Iraner aus Syrien arbeiten

Kairo (AFP) - Die USA wollen nach den Worten von US-Außenminister Mike Pompeo nach dem geplanten Truppenabzug aus Syrien die Vertreibung iranischer Kämpfer aus dem Bürgerkriegsland erreichen. Die USA würden "unter Nutzung der Diplomatie" und "mit unseren Partnern" zusammenarbeiten, "um jeden letzten iranischen Stiefel" aus Syrien zu vertreiben, sagte Pompeo am Donnerstag in einer Rede an der US-Universität in Kairo.

Pompeo in Kairo © AFP

Zugleich regte er eine engere Zusammenarbeit der Staaten des Nahen Ostens an. "Es ist Zeit, alte Rivalitäten zu überwinden, zum Wohle der Region", sagte Pompeo. Er plädierte für eine strategische Allianz der Golfstaaten sowie Ägyptens und Jordaniens - als Gegengewicht gegenüber Teheran. Der Iran zählt zu den Verbündeten des syrischen Machthabers Baschar al-Assad.

Am Morgen war Pompeo zunächst mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi zusammengetroffen. In seiner Rede dankte er al-Sisi für "seinen Mut" wegen seines Kampfes gegen den "Extremismus". Mit Blick auf die von Nichtregierungsorganisationen immer wieder kritisierte Missachtung der Menschenrechte in Ägypten sagte Pompeo, er "ermutige" den Präsidenten, einen "offenen Meinungsaustausch zu fördern".

Mit seiner Reise durch die Region versucht der US-Außenminister, die Verbündeten zu beruhigen, die nach der überraschenden Ankündigung von US-Präsident Donald Trump zum Abzug aus Syrien beunruhigt sind. Pompeo startete seine Tour am Dienstag mit einem Besuch in der jordanischen Hauptstadt Amman und reiste am Mittwoch nach Bagdad und in die nordirakische Stadt Erbil. Nach Ägypten sind Bahrein, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Saudi-Arabien, Oman und Kuwait weitere Stationen.