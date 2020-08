Pompeo beginnt Reise durch vier europäische Länder

Washington (AFP) - Inmitten von Spannungen mit Deutschland beginnt US-Außenminister Mike Pompeo am Dienstag eine fünftägige Reise durch Tschechien, Slowenien, Österreich und Polen. Die ersten Stationen sind die tschechischen Städte Prag und Pilsen. Bei Treffen mit den Außenministern und Regierungschefs der vier EU-Länder stehen unter anderem Gespräche über Verteidigungspolitik, Handel und die 5G-Technologie an. Die Reise findet vor dem Hintergrund des angekündigten Teilabzugs von US-Truppen aus Deutschland statt, der Sorgen vor einer Schwächung der transatlantischen Beziehungen geweckt hat.

US-Außenminister Pompeo © AFP

Die USA wollen ein Drittel der derzeit rund 36.000 in Deutschland stationierten US-Soldaten abziehen. Sie sollen teilweise in die USA zurückkehren, teilweise in andere europäischen Staaten wie Polen verlegt werden. Zwar führt das US-Verteidigungsministerium strategische Erwägungen an. US-Präsident Donald Trump hat aber als Grund für den Teilabzug aus Deutschland genannt, dass die Bundesregierung zu wenig für Verteidigung ausgebe.