Gedenken an Anschlagsopfer vor Synagoge und Döner-Imbiss

Pompeo und Maas besuchen Tatort des Anschlags von Halle

Halle (AFP) - Knapp einen Monat nach dem Anschlag von Halle haben US-Außenminister Mike Pompeo und Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) den Tatort besucht. Vor einem Döner-Imbiss, in dem der Täter einen Mann erschossen hatte, und vor der Synagoge legten die Minister am Donnerstagabend weiße Rosen zum Gedenken an die Opfer nieder.

Pompeo und Maas in Halle © AFP

Der US-Außenminister hatte die Tat zuvor bei einer Pressekonferenz als "bösartigen Anschlag" verurteilt. Die USA und Deutschland stünden im Kampf für die Glaubensfreiheit zusammen. In Halle hatte am 9. Oktober ein schwer bewaffneter Mann versucht, in die Synagoge einzudringen, in der rund 50 Gläubige den jüdischen Feiertag Jom Kippur begingen. Nach dem Scheitern seines Plans erschoss er zwei Zufallsopfer. Der später festgenommene Tatverdächtige räumte antisemitische und rechtsextremistische Motive ein.