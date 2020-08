Reise des US-Außenministers im Lichte des Truppenabzugs aus Deutschland

Pompeo will kommende Woche mehrere europäische Länder besuchen

Washington (AFP) - Im Lichte des angekündigten Teilabzugs der US-Truppen aus Deutschland bereist US-Außenminister Mike Pompeo in der kommenden Woche mehrere europäische Länder. Ab dem 11. August werde er Polen, Tschechien, Slowenien und Österreich besuchen, kündigte Pompeo bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Washington an. Es werde eine "sehr wichtige und produktive Reise".

US-Außenminister Mike Pompeo © AFP

In der vergangenen Woche hatten die USA den Abzug von knapp 12.000 Soldaten aus Deutschland verkündet. Ein Teil der Truppen soll in die Vereinigten Staaten zurückkehren, ein Teil in andere europäische Länder verlegt werden. Im Zuge dessen sollen etwa die US-Truppen in Polen um 1000 Soldaten aufgestockt werden.

Der geplante massive US-Truppenabzug aus Deutschland hat auf beiden Seiten des Atlantik Kritik ausgelöst. US-Verteidigungsminister Mark Esper beteuert zwar, mit der Streitkräfte-Neuorganisation in Europa würden die Nato und die Abschreckung gegenüber Russland gestärkt. US-Präsident Donald Trump begründet den Teilabzug aus Deutschland aber in erster Linie mit den in seinen Augen zu niedrigen Verteidigungsausgaben Deutschlands.

Kritiker werfen Trump vor, mit seinem Vorgehen die transatlantischen Beziehungen zu schwächen - und damit letztlich den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu stärken.