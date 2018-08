Ergebnisse aus neun von zehn Provinzen ausgezählt

Präsident Mnangagwa bei Wahl in Simbabwe laut Teilergebnissen klar in Führung

Harare (AFP) - Bei der Präsidentschaftswahl in Simbabwe liegt Amtsinhaber Emmerson Mnangagwa von der Regierungspartei Zanu-PF Teilergebnissen zufolge klar in Führung. Das teilte die Wahlkommission am Donnerstagabend mit, die sich auf die Ergebnisse in neun von zehn Provinzen berief.

Bekanntgabe der Teilergebnisse der Präsidentschaftswahl in Simbabwe © AFP

Mnangagwa liege mit rund 2,1 Millionen Stimmen vor Oppositionsführer Nelson Chamisa, der auf rund 1,9 Millionen Stimmen gekommen sei, hieß es. Offen waren zunächst noch die Ergebnisse aus der Provinz Mashonaland West. Die Provinz gilt als Hochburg der Zanu-PF.

Zuvor hatte es Proteste gegen vermutete Wahlmanipulationen gegeben. Sechs Menschen wurden getötet.

Simbabwe war 37 Jahre von Machthaber Robert Mugabe autoritär regiert worden. Im November wurde er vom Militär gestürzt, sein ehemaliger Vertrauter Mnangagwa trat seine Nachfolge an.