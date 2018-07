Opposition spricht von Wahlbetrug

Präsident der Komoren sichert sich in Referendum Recht auf weitere Amtszeit

Moroni (AFP) - In einem umstrittenen Referendum hat sich der Präsident der Komoren das Recht auf eine zweite Amtszeit gesichert. Laut am Dienstag verkündetem amtlichen Endergebnis stimmten knapp 93 Prozent der Teilnehmenden für eine entsprechende Verfassungsänderung, die die Macht von Präsident Azali Assoumani deutlich ausweitet. Die Opposition hatte die Abstimmung am Montag boykottiert und sprach von Wahlbetrug.

Präsident Assoumani bei der Stimmabgabe © AFP

Die Verfassungsänderung erlaubt dem Präsidenten künftig zwei aufeinanderfolgende jeweils fünfjährige Amtszeiten. Zudem werden die Posten der bisher drei Vizepräsidenten abgeschafft. Auch das Verfassungsgericht wird abgeschafft. Der Islam wird zur Staatsreligion erklärt. 99 Prozent der knapp 800.000 Komorer sind Muslime.

Das Referendum hatte unter scharfen Spannungen stattgefunden. In den vergangenen Monaten waren mehrere Oppositionelle festgenommen worden. Ex-Präsident Ahmed Abdallah Sambi, ein wichtiger Rivale von Amtsinhaber Assoumani, wurde unter Hausarrest gestellt.

Der Wahlkommission zufolge lag die Beteiligung bei dem Referendum in dem vor der Ostküste Afrikas gelegenen Archipel bei knapp 64 Prozent. Am Tag der Volksabstimmung hatten AFP-Reporter in den Wahllokalen allerdings nur wenige Wähler beobachtet. Auch Wahlbeobachter berichteten, es bestehe ein offensichtliches Missverhältnis zwischen den Stimmzetteln in den Wahlurnen und der tatsächlichen Zahl der Wähler.