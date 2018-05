Ablehnung von Gewerkschaft GEW und Kultusministerkonferenz

Präsident des Lehrerverbands plädiert für Kernabitur in allen Bundesländern

Berlin (AFP) - Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, hat sich für bundesweit gemeinsame Abiturprüfungen in Kernfächern ausgesprochen. Es könne einen "Kern von Fächern" geben, "die verpflichtend geprüft werden und in denen alle Schüler dieselben Prüfungen schreiben", sagte Meidinger der "Augsburger Allgemeinen" vom Montag. Gegenwind bekam er von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sowie von der Kultusministerkonferenz.

Als Kernfächer schlug Meidinger in der "Augsburger Allgemeinen" Deutsch, eine Fremdsprache und Mathematik vor. Im Lehrerverband werde überlegt, "ein sogenanntes Kernabitur zu entwickeln". "Wenn wir die Qualität des Abiturs retten wollen, brauchen wir mehr Gemeinsamkeiten bei der Abiturprüfung, in der Oberstufenphase und bei den Korrekturmaßstäben", forderte der Verbandspräsident. Daran führe kein Weg vorbei.

Ein komplett einheitliches Abitur in ganz Deutschland lehnte Meidinger allerdings ab: "Ich will kein Bundeszentralabitur, das bis ins letzte Detail gleich ist." Es spreche zum Beispiel nichts dagegen, dass Jugendliche in Ostdeutschland in Russisch ihr Abitur ablegen könnten oder in Bayern auch Landesgeschichte verlangt werde.

GEW-Chefin Marlis Tepe sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Dienstag, Prüfungen sollten "nicht vereinheitlicht werden, sondern Wahlmöglichkeiten und Schwerpunktsetzungen enthalten". Die nötige Vergleichbarkeit zwischen den Abiturnoten werde bereits durch die gemeinsamen Leistungsstandards der Kultusministerkonferenz erreicht.

Der Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke), äußerte sich in den Funke Zeitungen ähnlich. Der Weg der Länder mit gemeinsamen Abituraufgabenpools habe sich bewährt. "Wir prüfen gemeinsam kontinuierlich und sorgfältig, wie wir diesen Weg weitergehen können."