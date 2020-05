Wahlkommission legt Procedere nach "Geisterwahl" am Sonntag fest

Präsidentenwahl in Polen soll bis Ende Juli nachgeholt werden

Warschau (AFP) - Die wegen der Corona-Krise ausgefallene Präsidentschaftswahl in Polen soll bis Ende Juli nachgeholt werden. Die nationale Wahlkommission entschied nach eigenen Angaben am Sonntagabend, dass der Sprecher des Unterhauses innerhalb der nächsten 14 Tage einen neuen Wahltermin festsetzen müsse. Der Termin müsse wiederum innerhalb von 60 Tagen nach seiner Verkündigung liegen.

Wahlwerbung für den polnischen Präsidenten Duda © AFP

Die Wahl hatte am Sonntag stattfinden sollen, die Wahllokale blieben jedoch geschlossen. Formal war die Wahl allerdings weder verschoben noch abgesagt worden. Hintergrund war ein Streit zwischen der Regierung und der Opposition in Warschau über eine verfassungskonforme Lösung für den Urnengang.

Die nationalkonservative Regierung hatte auf eine offizielle Verschiebung der Wahl unter Bezeichnung der Corona-Pandemie als "Naturkatastrophe" verzichtet. Zur Begründung erklärte die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS), dass sich das neuartige Coronavirus nicht stark genug in Polen ausgebreitet habe, um eine solche Argumentation zu rechtfertigen. Zudem könnten laut PiS Konzerne im Falle eines Naturkatastrophenzustands Schadenersatzzahlungen einfordern.

Die Wahlkommission stellte daraufhin am Sonntagabend in einer Resolution formell fest, dass es am Wahltag nicht möglich gewesen sei, für einen der Kandidaten zu stimmen, und setzte das Procedere für den neuen Wahltermin fest. Damit wurde verhindert, dass sich das Verfassungsgericht mit der "Geisterwahl" am Sonntag und dem weiteren Vorgehen zu befassen hat.

Die Regierungspartei PiS hatte trotz der Corona-Pandemie lange an dem Wahltermin am vergangenen Sonntag festgehalten und eine reine Briefwahl angestrebt. Das von der PiS dominierte Unterhaus hatte im April ein entsprechendes Gesetz verabschiedet, das aber der von der Opposition kontrollierte Senat später zurückwies.

Die Opposition warf der PiS und Regierung vor, um jeden Preis an einer möglichst raschen Präsidentschaftswahl festhalten zu wollen, um eine Wiederwahl des der PiS nahestehenden Präsidenten Andrzej Duda zu erleichtern. Die Opposition konnte wegen des Versammlungsverbots keinen Wahlkampf machen, während Duda mit Ansprachen zum Kampf gegen das Coronavirus regelmäßig in den Medien präsent ist.