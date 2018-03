Gurib-Fakim soll NGO-Bankkarte für persönliche Einkäufe eingesetzt haben

Präsidentin von Mauritius tritt nach Finanzskandal zurück

Port Louis (AFP) - Im Zuge eines Finanzskandals ist die Präsidentin von Mauritius zurückgetreten. Ameenah Gurib-Fakim lege ihr Amt "im nationalen Interesse" nieder, sagte ihr Anwalt Yousouf Mohamed am Samstag. Der Rücktritt soll demnach am kommenden Freitag in Kraft treten.

Ameenah Gurib-Fakim © AFP

Gurib-Fakim wird vorgeworfen, eine Bankkarte der Nichtregierungsorganisation Planet Earth Institute für persönliche Anschaffungen missbraucht zu haben. Unter anderem soll sie damit Schmuck und andere Luxusartikel im Wert von mindestens 25.000 Euro gekauft haben.

Nach eigener Darstellung setzte die Präsidentin die Bankkarte "versehentlich" für persönliche Einkäufe ein. Sie habe der Nichtregierungsorganisation das Geld inzwischen zurückerstattet.