Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Bosnien-Herzegowina

Sarajevo (AFP) - Im Vielvölkerstaat Bosnien-Herzegowina werden am Sonntag eine neue Staatsführung und neue Volksvertreter gewählt. Die Einwohner des Balkanstaats entscheiden über die Zusammensetzung der beiden Parlamentskammern und des dreiköpfigen Staatspräsidiums, das die Bevölkerungsgruppen in dem Land repräsentiert. Dem Gremium gehören gehören ein Serbe, ein Kroate und ein Muslim an. Die drei Mitglieder lösen sich alle acht Monate als amtierender Präsident ab.

Wahlplakat in Sarajevo © AFP

Abgestimmt wird außerdem über die Regionalparlamente in der serbischen Teilrepublik Srpska und in der muslimisch-kroatischen Föderation. Die Wähler in der Republik Srpska bestimmen zudem einen neuen Präsidenten und seine beiden Stellvertreter. Das komplexe politische System wurde im Friedensvertrag von Dayton festgelegt, der den Bosnien-Krieg (1992 bis 1995) beendete. Die Hälfte der 3,5 Millionen Einwohner des Landes sind Muslime, 31 Prozent sind ethnische Serben. Die Kroaten, die 15 Prozent der Bevölkerung ausmachen, fühlen sich von den Muslimen dominiert und verlangen eine eigene politische Einheit.