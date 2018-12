Wähler entscheiden über Nachfolge von Präsident Kabila

Präsidentschaftswahl im Osten des Kongo begonnen

Lubumbashi (AFP) - Im Osten der Demokratischen Republik Kongo hat am Sonntag die Präsidentschaftswahl begonnen. Die Wahllokale öffneten am Morgen in den Regionen Lubumbashi und Goma. Wegen unterschiedlicher Zeitzonen folgen der Westen des Landes und die Hauptstadt Kinshasa erst eine Stunde später.

Wahllokal in Bukavu © AFP

Die Wahl hätte eigentlich schon vor zwei Jahren stattfinden müssen, doch hatte sich Präsident Joseph Kabila geweigert, wie vorgesehen Ende 2016 zurückgetreten. Es folgten teils blutige Unruhen, die Präsidentschaftswahl musste dreimal verschoben werden.

Die Wahl zum Staatschef bedeutet nicht nur das Ende der Ära Kabila. Sie könnte auch den Weg zur ersten friedlichen Machtübergabe in dem konfliktgeplagten Land seit der Unabhängigkeit von Belgien im Jahr 1960 bahnen.

Kabila tritt gemäß der Verfassung nicht erneut an. Seine Partei stellte seinen früheren Innenminister Emmanuel Ramazani als Präsidentschaftskandidaten auf.