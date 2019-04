Präsidialamt verkündet Wahltermin

Präsidentschaftswahl in Algerien am 4. Juli

Algier (AFP) - Nach dem Rücktritt des langjährigen Staatschefs Abdelaziz Bouteflika wird in Algerien am 4. Juli ein neuer Präsident gewählt. Diesen Termin verkündete das Präsidialamt in Algier am Mittwochabend. Der greise Bouteflika hatte nach wochenlangen Protesten vor einer Woche sein Amt niedergelegt.

Regierungskritisched Demo in Algier © AFP

Der seit 20 Jahren amtierende Präsident hatte nach heftigen Protesten im März auf eine Kandidatur für eine fünfte Amtszeit verzichtet, die Wahl zugleich aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Schließlich beugte der 82-Jährige sich aber dem anhaltenden Druck der Straße. Zuletzt hatte sich auch das mächtige Militär von ihm abgewandt. Am Dienstag hatte das Parlament Nationalratschef Abdelkader Bensalah zu Übergangspräsidenten bis zur Wahl eingesetzt. Als langjähriger Weggefährte Bouteflikas ist Bensalah allerdings in der Bevölkerung umstritten.