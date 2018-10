Präsidentschaftswahl in Kamerun - Amtsinhaber Biya strebt siebte Amtszeit an

Jaunde (AFP) - In Kamerun sind am Sonntag (09.00 Uhr bis 19.00 Uhr MESZ) rund 6,5 Millionen Wahlberechtigte zur Präsidentschaftswahl aufgerufen. Der 85-jährige Präsident Paul Biya, der bereits seit 35 Jahren an der Spitze des zentralafrikanischen Landes steht, strebt eine siebte Amtszeit an. Um seine Wiederwahl zu verhindern, haben sich am Freitag zwei Oppositionsparteien auf eine Koalition verständigt: Der Kandidat der Partei Volksfront für Entwicklung (FDP), Akere Muna, rief seine Anhänger auf, für Maurice Kamto von der Partei Wiedergeburt Kameruns (MRC) zu stimmen.

Kameruns Präsident Paul Biya und Ehefrau Chantal Biya © AFP

Es ist damit das erste Mal seit der Wahl von 1992, dass sich Biya einem starken Konkurrenten stellen muss. Der Urnengang findet vor dem Hintergrund von Angriffen der Extremistengruppe Boko Haram ganz im Norden des Landes sowie von Unruhen in den englischsprachigen Regionen im Südwesten und Nordwesten statt. Im Vorfeld der Präsidentschaftswahl in dem überwiegend frankophonen Land waren die anglophonen Regionen komplett abgeriegelt. Im ganzen Land galten erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. Von Samstagabend bis zur Schließung der Wahllokale am Sonntag wurde eine internationale Reisesperre verhängt.