Enges Rennen erwartet - Großes Aufgebot an Sicherheitskräften

Präsidentschaftswahl in Sri Lanka begonnen

Colombo (AFP) - In Sri Lanka hat am Samstag die Präsidentschaftswahl begonnen. Die Wahllokale in dem südasiatischen Inselstaat öffneten um 07.00 Uhr (Ortszeit, 02.30 Uhr MEZ) und sollten zehn Stunden später schließen. Die Wahl findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Nach Angaben der Wahlkommission sind rund 85.000 Polizisten im Einsatz.

Anhänger des Oppositionskandidaten Gotabhaya Rajapakse © AFP

Zur Wahl aufgerufen sind fast 16 Millionen Wahlberechtigte. Beobachter erwarten ein enges Rennen zwischen Sajith Premadasa von der Regierungspartei UNP und dem Oppositionskandidaten Gotabhaya Rajapakse, dessen umstrittener Bruder Mahinda das Land bis 2015 mit eiserner Hand regierte. Kritiker sehen in seiner Kandidatur den Versuch, den Ex-Präsidenten wieder an die Macht bringen zu wollen.

Beobachter gehen davon aus, dass Gotabhaya Rajapakse bei einem Wahlsieg seinen älteren Bruder als Regierungschef einsetzen könnte. Insgesamt bewerben sich 35 Kandidaten für die Nachfolge des seit 2015 amtierenden Präsidenten Maithripala Sirisena, der nicht mehr antritt. Die EU entsandte 80 Wahlbeobachter. Während des Wahlkampfes hatte die Wahlkommission zwischenzeitig einen Fernsehsender zensiert, zudem gab es mehrere gewalttätige Vorfälle.