Premierministerin May vor EU-Sondergipfel zum Brexit in Brüssel

Brüssel (AFP) - Einen Tag vor dem EU-Sondergipfel zum Brexit reist die britische Premierministerin Theresa May nach Brüssel, um letzte Fragen zu klären. Sie trifft am Abend mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker (18.00 Uhr) und EU-Ratspräsident Donald Tusk (19.15 Uhr) zusammen. Bei dem Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am Sonntag sollen der Austrittsvertrag und eine politische Erklärung zu den angestrebten künftigen Beziehungen zu Großbritannien verabschiedet werden.

May und Juncker am 21. November in Brüssel © AFP

Probleme bereitete zuletzt noch der Umgang mit dem britischen Gebiet Gibraltar im Süden der iberischen Halbinsel, auf das auch Spanien Anspruch erhebt. Die spanische Regierung fordert von London eine schriftliche Zusage, dass sie bei künftigen Vereinbarungen zu Gibraltar ein Veto-Recht hat. Nur dann will Ministerpräsident Pedro Sánchez an dem Gipfel teilnehmen.