Erster britischer Royal an heiliger Stätte in Jerusalem

Prinz William besucht Tempelberg

Jerusalem (AFP) - Als erster Vertreter des britischen Königshauses hat Prinz William den Tempelberg in Jerusalem besucht. Begleitet von einem großen israelischen Sicherheitsaufgebot sowie Vertretern der jordanischen Tempelberg-Verwaltungsbehörde besichtigte die Nummer zwei in der britischen Thronfolge am Donnerstag das Gelände rund um die Al-Aksa-Moschee und den Felsendom.

Prinz William am Grab seiner Ur-Urgroßmutter Alice © AFP

Anschließend stattete Prinz William der angrenzenden Klagemauer einen Besuch ab, der wichtigsten religiösen Stätte des Judentums. Dort steckte er einen Zettel in einen Spalt in der Mauer. Auch die Grabeskirche besuchte William. Dort soll der christlichen Überlieferung zufolge Jesus begraben worden sein.

In der Kirche der Heiligen Magdalena legte William Blumen auf dem Grab seiner Urgroßmutter Alice ab. Sein Großvater, Prinzgemahl Prinz Philip, hatte das Grab seiner Mutter in Jerusalem 1994 besucht. Prinzessin Alice war 1993 in der Gedenkstätte Yad Vashem als "Gerechte unter den Völkern" geehrt worden, weil sie während des Zweiten Weltkriegs in Griechenland Juden vor den Nazis versteckt hatte.