36-Jähriger besucht bei Nahost-Reise auch die Palästinensergebiete

Prinz William gedenkt in Israel der Opfer des Holocaust

Jerusalem (AFP) - Prinz William hat als erstes Mitglied der britischen Königsfamilie einen offiziellen Besuch in Israel und den Palästinensergebieten begonnen. Zum Auftakt seiner Reise gedachte er am Dienstag der Opfer des Holocaust. Der britische Prinz fachte am Dienstag das ewige Feuer in der Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem an und legte einen Kranz nieder. Außerdem traf er zwei Überlebende des Holocaust, die als Kinder aus Nazi-Deutschland nach Großbritannien geflohen waren.

Prinz William besucht Gedenkstätte Yad Vashem © AFP

Nach seinem Besuch in Yad Vashem traf der 36-Jährige auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und dessen Frau Sara. Zudem war ein Gespräch mit Präsident Reuven Rivlin geplant. Der britische Generalkonsul in Jerusalem, Philip Hall, betonte allerdings, dass es sich ungeachtet der Schwierigkeiten im Nahost-Friedensprozess nicht um einen politischen Besuch handele.

Prinz William - die Nummer zwei in der britischen Thronfolge - ist das erste Mitglied der Königsfamilie, das neben Israel auch die Palästinensergebiete besucht: Am Mittwoch will er in Ramallah mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas zusammenkommen. Auch palästinensische Flüchtlinge und junge Menschen will er treffen. An seinem letzten Reisetag ist für Donnerstag der Besuch von historischen und religiösen Stätten in Jerusalem geplant.

Die Spannungen in Israel und den Palästinensergebieten haben sich in den vergangenen Monaten verschärft. Seit Ende März protestieren immer wieder Palästinenser an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel, seitdem tötete die israelische Armee nach palästinensischen Angaben mehr als 130 Palästinenser. Auch die umstrittene Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem Mitte Mai führte zu blutigen Unruhen.